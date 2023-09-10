ДТП с участием лося произошло в Пскове

22:35, 10 сентября 2023, ПАИ

Столкновение автомобиля Chevrolet Lanos и лося произошло в Пскове на улице Леона Поземского у дома № 141 сегодня, 10 сентября. Об этом сообщает корреспондент ПАИ.

Пострадавших среди людей нет. Лось погиб на месте происшествия. На месте работают бригада скорой помощи, спасители АСС, сотрудники ГИБДД.

Обстоятельства произошедшего выясняются.