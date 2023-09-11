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Стало известно, как отличить настоящий отзыв на товар от фейкового

Чтобы отличить настоящий отзыв на товар от фейкового, нужно обратить внимание на его длину, посоветовал в интервью радио Sputnik сопредседатель общественной организации «Национальный союз защиты прав потребителей» Алексей Егармин.

При выборе товаров люди часто ориентируются на комментарии других покупателей, опубликованные на различных интернет-площадках. Продавцы это знают и нередко заказывают написание хвалебных отзывов, предупредил Алексей Егармин.

По мнению эксперта, комментарии, написанные по заказу, обычно намного длиннее настоящих.

«Людям, которые к нам обращаются, я говорю, что если отзыв натуральный, то он не очень длинный. Настоящий отзыв – это не сочинение на тему товара или услуги, не изложение всех фактов, а фиксация одной мысли покупателя. Например, «товар хороший, потому что он такой-то». Если отзыв длинный, если в нём рассказывается о том, какой товар исключительный, если текст подталкивает к покупке, то это должно насторожить. Скорее всего, такой отзыв ненастоящий», – объяснил Алексей Егармин.

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