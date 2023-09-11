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Политика

Валерий Зайцев: Не все жители Печор были готовы к масштабному благоустройству

Не все жители Печор были готовы к масштабным работам, которые проходили в муниципалитете в связи с 550-летием Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря. Об этом сообщил первый заместитель главы администрации Печорского района Валерий Зайцев в эфире «Ночи выборов – 2023», отвечая на соответствующий вопрос.

Валерий Зайцев. Фото: ПАИ

«Интересные моменты, конечно, были. Не всех устраивает такое благоустройство: грандиозное, резкое, обширное. Кто-то оказался не готов к этому. Приходилось уговаривать людей, общаться, дискутировать, даже доказывать нужность перемен, что это к лучшему», – пояснил первый замглавы администрации Печорского района. 

Официальный хештег мероприятия – #НочьвыборовПсков.

Напомним, что в этом году исполнилось 550 лет со дня основания Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря и города Печоры. Отметим, что на реконструкцию коммунальной инфраструктуры, благоустройство территорий и обновление общественного транспорта в Печорах Правительство России направило более 1,4 миллиарда рублей

Помимо этого, в Псковской области утвердили генеральный план Печор.

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