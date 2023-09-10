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Происшествия

Не менее 26 человек погибли в Нигерии при опрокидывании парома

Не менее 26 человек погибли при опрокидывании парома на реке Нигер в Нигерии. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на издание The Nation.

Экстренные службы обнаружили тела 26 погибших. 44 человека считаются пропавшими без вести. Государственное агентство по чрезвычайным ситуациям Нигера (NSEMA) подтвердило, что на борту судна находились более 100 человек, 30 из них удалось спасти.

Спасательные работы продолжаются.

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