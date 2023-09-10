Не менее 26 человек погибли в Нигерии при опрокидывании парома

23:47, 10 сентября 2023, ПАИ

Не менее 26 человек погибли при опрокидывании парома на реке Нигер в Нигерии. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на издание The Nation.

Экстренные службы обнаружили тела 26 погибших. 44 человека считаются пропавшими без вести. Государственное агентство по чрезвычайным ситуациям Нигера (NSEMA) подтвердило, что на борту судна находились более 100 человек, 30 из них удалось спасти.

Спасательные работы продолжаются.