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Общество

В Псковской области начали подготовку к «Абилимпикс»-2023 

Подготовка к проведению отборочного этапа национального чемпионата «Абилимпикс»-2023 началась в Псковской области. Об этом сообщает комитет по образованию Псковской области. 

Соревнования пройдут в очно-дистанционном формате по многочисленным основным компетенциям и категориям Национального чемпионата с 18 по 30 сентября в соответствии с графиком, утвержденным Национальным центром «Абилимпикс». Регламент проведения Отборочного этапа и конкурсные задания размещены на официальном сайте «Абилимпикс».

Псковскую область на Отборочном этапе представят 20 победителей Псковского регионального чемпионата «Абилимпикс» 2023 года в 14 компетенциях: «Администрирование баз данных», «Бисероплетение», «Кирпичная кладка», «Ландшафтный дизайн», «Малярное дело», «Мебельщик», «Обработка текста», «Поварское дело», «Портной», «Слесарное дело», «Столярное дело», «Сухое строительство и штукатурные работы», «Швея»: 7 школьников, 12 студентов и 1 специалист.

9 образовательных организаций региона готовят соревновательные площадки: Псковский медицинский колледж, Великолукский политехнический колледж, Псковский политехнический колледж, Островский многопрофильный колледж, Опочецкий индустриально-педагогический колледж, Псковский колледж профессиональных технологий и сервиса, Центр лечебной педагогики и дифференцированного обучения, Порховская школа-интернат, ПсковГУ.

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