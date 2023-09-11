Искусственный интеллект научился предотвращать кражи в магазинах

08:28, 11 сентября 2023, ПАИ

В России создали систему искусственного интеллекта (ИИ), способную распознавать воров в магазинах. Об сообщают «Известия» со ссылкой на разработчиков программы, компанию «Айти Групп 42».

«Четыре нейросети в режиме реального времени обрабатывают видеопоток со штатных камер магазина, накапливают данные о поведении посетителей в торговом зале и уведомляют персонал, если в поле зрения системы появился человек, поведение которого по совокупности признаков является подозрительным», – рассказали авторы программного обеспечения (ПО).

Система сообщает сотрудникам службы охраны или работникам магазина о потенциальном воре еще до того, как он что-то своровал. При этом используется технология, которая не попадает под действие закона о персональных данных или закона о биометрии – в системе не обрабатываются персональные данные или информация, позволяющая идентифицировать личность. Система не распознает лиц и не хранит никаких данных граждан.



«Для предотвращения кражи мы выделили одиннадцать признаков, по которым можно отличить вора от добросовестного покупателя. При этом наличие только одного признака не может служить триггером, по которому будет вынесен вердикт – может ли человек быть потенциальным вором или нет. Решение выносится при наличии нескольких признаков на основании вычисленной вероятности совершения кражи», – рассказал генеральный директор «Айти Групп 42» Алексей Нагорный.

Сейчас система находится на этапе обучения и на данный момент определяет двух из трех воров. Задача софта – вычислить вероятного злоумышленника и предупредить до того, как он совершил кражу.