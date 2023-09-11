Великолучан предупредили об отключении электроэнергии

08:48, 11 сентября 2023, ПАИ

Отключение электроэнергии из-за ремонтных работ запланированы в Великолукском районе с 11 по 15 сентября. Об этом сообщили в администрации Великих Лук.

Так, 11 сентября с 9:00 до 17:00 свет отключат в деревнях Алексино, Плетеньки, Свинкино, Корытово, Подберезье, Трубичино, Рыжково.

13, 14 и 15 сентября с 9:00 до 17:00 электроэнергию отключат на улицах Сотово, Сизова, проезде Артиллеристов (дома №31-47), проезде Заводском, на улицах 9 Января, 9 Мая, Покровской, Родителева, Липецкой, проспекте Механическом, на улицах Вишневой, Веселой, Заводской, Лаврино, Халтурино, переулке Веселом. Также в это время без света останутся жители деревень Куракино, Болотово, Лычево, Гречухино, Каменка, Астратово, Волково, Бобылево, СНТ Яблонька.