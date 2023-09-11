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Общество

Каждый пятый работодатель Пскова предоставляет пенсионные пакеты

О наличии в компании пенсионных пакетов рассказал 1 из 5 работодателей. В топ-3 составляющих – подарки к праздникам, корпоративные мероприятия и материальная помощь, следует из опроса сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.

Пенсионные пакеты действуют в 19% предприятий и организаций Пскова.

Подарки пенсионерам к праздникам сейчас дарят 17% компаний, приглашают пенсионеров на корпоративные мероприятия 11% , материальную помощь оказывают 10%.

8% работодателей практикуют единовременные выплаты выходящим на пенсию. В 7% компаний оплачивают полисы ДМС. В 6% перечисляют на счет пенсионера ежемесячную фиксированную сумму. Еще 6% компенсируют расходы на санаторно-курортное лечение.

5% работодателей страхуют жизнь и здоровье пенсионеров. Также 5% выплачивают своим бывшим сотрудникам корпоративную пенсию, сформированную из отчислений компании в НПФ. 4% работодателей предоставляют пенсионерам компенсацию стоимости лечения и/или медикаментов.

Среди компаний, поддерживающих сотрудников, вышедших на пенсию, большинство составляют крупные промышленные предприятия. Пенсионные пакеты действуют в энергетических компаниях, медицинских организациях, банках, у сетевых ритейлеров. Госкомпании в целом чаще предоставляют пенсионные пакеты, чем частный бизнес.

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