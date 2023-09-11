+26 градусов ожидается сегодня в Пскове

09:08, 11 сентября 2023, ПАИ

11 сентября в Псковской области ожидается переменная облачность без существенных осадков. Будет дуть южный ветер от слабого до умеренного. Температура днем +21...+26, ночью +8...+13, сообщает официальный телеграм-канал региона.

В Пскове температура днем +24...+26, ночью +10...+12. В Великих Луках температура днем +23...+25, ночью +8...+10.