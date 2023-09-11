+26 градусов ожидается сегодня в Пскове
11 сентября в Псковской области ожидается переменная облачность без существенных осадков. Будет дуть южный ветер от слабого до умеренного. Температура днем +21...+26, ночью +8...+13, сообщает официальный телеграм-канал региона.
В Пскове температура днем +24...+26, ночью +10...+12. В Великих Луках температура днем +23...+25, ночью +8...+10.
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11 сентября 2023
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