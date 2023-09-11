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Спорт

С 13 сентября жители Пскова могут подать заявку на участие в забеге «Кросс наций»

16 сентября в Пскове пройдут всероссийские соревнования «Кросс наций». Открытие мероприятия состоится в 11:30 у Власьевской башни. Об этом ПАИ сообщили в администрации города.

Трасса будет пролегать по набережной реки Великой от Ольгинского моста до отеля «Покровский». В «Кроссе наций» может принять участие любой желающий, имеющий допуск врача.

Спортсменам предлагаются три дистанции:

- 1 км (мальчики и девочки 2014 года рождения и моложе);

- 4 км (юноши и девушки 2004 года рождения и моложе, мужчины и женщины 2003 года рождения и старше);

- 8 км (юноши и девушки 2004 года рождения и моложе, мужчины и женщины 2003 года рождения и старше).

Заявки на участие будут приниматься с 13 по 15 сентября в спортивной школе «Надежда». Телефон для справок +7 (8112) 73-70-94. Также можно зарегистрироваться в день соревнований с 9:00 до 11:00 на месте старта. При себе необходимо иметь паспорт или свидетельство о рождении, полис ОМС, справку-допуск врача.

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