Международный научно-образовательный форум пройдёт в ПсковГУ

10:36, 11 сентября 2023, ПАИ

ПсковГУ совместно с институтами Российской академии наук (РАН) и вузов Белоруссии проведёт I Международный научно-образовательный форум «Гуманитарная безопасность как фактор стабильного развития общества». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе университета.

Мероприятие состоится 4–6 октября для учёных, преподавателей, представителей органов власти, молодёжных объединений, политиков, общественных деятелей, студентов и других заинтересованных лиц.

В программе запланировано проведение международной научно-практической конференции, круглых столов «Образование как инструмент в укреплении национальной безопасности», «Разнообразие культур в коммуникативных процессах современного вуза», «Актуальные проблемы предупреждения межнациональных и межконфессиональных конфликтов, противодействия идеологии терроризма и профилактики экстремизма»; дискуссионного клуба «Прецедентный фонд русской литературы и нравственные ориентиры современного человека: Pro et Contra» и мастер-классов, посвящённых межкультурной коммуникации народов России, Белоруссии и государств ЕАЭС.

Срок подачи заявки – до 15 сентября. Заявки принимаются на почту оргкомитета: forum_gumbez@mail.ru.

Форма заявки и подробности о мероприятии представлены в информационных письмах.