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Общество

В Псковской области стартовало голосование за «Народного участкового»

Всероссийский конкурс «Народный участковый», проводимый МВД России, стартовал сегодня, 11 сентября. Победители каждого этапа конкурса определятся большинством голосов населения, набранных по итогам онлайн-голосования. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фото: ПАИ

Конкурс традиционно проходит в три этапа. Первый этап проводится в каждом регионе на районном уровне.

Для того чтобы псковичи смогли получить полное представление о каждом претенденте на звание «Народный участковый», на официальном сайте УМВД России по Псковской области размещена информация об участковых уполномоченных полиции, принимающих участие в первом этапе конкурса.

Участники голосования могут узнать о том, сколько преступлений раскрыто при содействии каждого конкурсанта, какое количество обращений рассмотрено им, каковы его достижения, как его характеризуют коллеги и граждане.

Онлайн-голосование населения на первом этапе конкурса проходит с 11 по 20 сентября текущего года. По окончании второго этапа голосования будет определён победитель регионального этапа.

Далее, в ноябре текущего года пройдёт всероссийский этап конкурса «Народный участковый», в ходе которого и определится его победитель.

Награждение победителя и призёров третьего этапа конкурса «Народный участковый» пройдёт в торжественной обстановке в канун Дня участкового уполномоченного полиции.

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