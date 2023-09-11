В Москве женщина съела арбуз и умерла

11:23, 11 сентября 2023, ПАИ

47-летняя жительница Москвы скончалась после употребления арбуза. Об этом сообщается в Telegram-канале «112».

Москвичка купила арбуз около станции метро «Спортивная». После употребления ягоды женщине стало плохо, началась рвота, но скорую она не вызвала. Когда состояние пострадавшей резко ухудшилось, медиков вызвала мать женщины. Врачи пытались реанимировать пострадавшую, но спасти её не удалось.

Основная версия гибели женщины – смертельное отравление арбузом. Его отправили на экспертизу.