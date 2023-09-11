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Общество

Четыре пожара ликвидировали псковские пожарные за выходные

Пожарно-спасательные подразделения Псковской области ликвидировали четыре техногенных пожара за минувшие выходные, с 8 по 10 сентября. Причинами возгораний стало несоблюдение правил пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации печи. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Фото: ПАИ

9 сентября в 17:42 в деревне Верхоляне-2 Гдовского района в хозяйственной постройке огнём была повреждена стена и потолочное покрытие, само строение удалось спасти.

В 20:04 в СНТ Лесное-3 Печорского района в двухэтажной бане сгорела парная и кровля, баня закопчена по всей площади. По предварительным данным, причиной пожара стал режим работы отопительной печи. Жилой дом спасли.

В ночь на 10 сентября в 1:51 в деревне Емилово Пыталовского района в хозяйственной постройке сгорела кровля по всей площади. Предположительной причиной возгорания стало нарушение правил пожарной безопасности при устройстве дымохода отопительной печи. Хозяйственную постройку и жилой дом удалось спасти.

В 13:01 в деревне Опухлики Невельского района сгорел жилой дом. Причиной пожара, по предварительным данным, стала неисправность печного оборудования.

ГУ МЧС по Псковской области напоминает жителям региона о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности при эксплуатации печей:

– запрещено оставлять без присмотра топящиеся печи и камины, а также поручать надзор за ними малолетним детям;

– запрещено размещать топливо, другие горючие вещества и материалы на предтопочном листе, а также вблизи печей и непосредственно на их поверхности;

– запрещено топить печи с открытыми дверками, сушить на них одежду и дрова;

– запрещено растапливать печь дровами, по длине не вмещающимися в топку;

– необходимо постоянно следить за техническим состоянием любого отопительного прибора.

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