Великолучане взяли шесть золотых медалей на спортивном фестивале в Санкт-Петербурге

11:28, 11 сентября 2023, ПАИ

Великолукские самбисты взяли шесть золотых медалей на мультиспортивном фестивале спорта и здоровья Big piter sport show, который проходил в Санкт-Петербурге. Об этом пишет Luki-News.

В различных весовых категориях золотые медали завоевали Алексей Лавров, Артём Филиппов, Дмитрий Рогов, Артём Стрелков, Арсений Филиппов и Магомед Юсупов.

Также великолукские самбисты отметились и призовыми местами. Демьян Князьков и Дмитрий Рогов заняли второе место. Бронзу завоевал Святослав Коротков.

Отметим, что великолкуские спортсмены заняли второе общекомандное место.

Тренируют самбистов Андрей Тимофеев и Дмитрий Рогов.

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