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Политика

Александр Котов - об итогах избирательной кампании: Мы достигли всех поставленных целей

Партия «Единая Россия» достигла на завершившихся выборах поставленных целей, заявил  председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов на брифинге по итогам избирательной кампании, передает корреспондент ПАИ.

Фото: ПАИ

«Результат был предсказуем, и мы использовали все свои ресурсы. Результат такой, потому что многое было сделано за пять лет работы губернатора. Если раньше работа была основана на кредите доверия, то сейчас поддержка народа и регионального отделения партии «Единая Россия» – это то, на что может опереться губернатор. Всех целей, которые ставили, мы достигли», – подчеркнул он.

10 сентября в Псковской области завершилось трёхдневное голосование на выборах. 

Голосование проходило 8, 9 и 10 сентября с 8:00 до 20:00 на 596 избирательных участках. Также на выборах применялось дистанционное электронное голосование (ДЭГ).

Всего в Псковской области прошло 12 избирательных кампаний, среди них – выборы губернатора Псковской области. 

В единый день голосования, 10 сентября, в здании госмедиахолдинга состоялось главное политическое событие года в Псковской области «Ночь выборов – 2023». Все новости с мероприятия можно посмотреть в специальном сюжете ПАИ. Трансляцию «Ночи выборов – 2023» можно посмотреть по ссылке.

Официальный хештег мероприятия – #НочьвыборовПсков.

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