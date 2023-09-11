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Общество

Глава ВТБ предложил ограничить зарубежные переводы в рублях

Одной из мер для снижения волатильности на валютном рынке может стать введение лимитов на перевод за рубеж средств в рублях, порог можно установить на уровне, равном валютным ограничениям - $1 млн, считает президент - председатель правления ВТБ Андрей Костин. Об этом пишет «Интерфакс».

«Надо понимать, что мы живем не в мирное время. Нужны какие-то дополнительные действия к тому, что мы привыкли делать. К примеру, остаются лазейки. Допустим, вы решили перевести деньги за рубеж: введены ограничения на $1 млн в месяц, а по рублям - переводите, сколько хотите. Что получается дальше? Вы перевели миллиард в Армению, и он тут же возвращается в обмен на доллары. Вот эту возможность надо закрыть», - сказал он.

По его мнению, порог на максимальную сумму перевода средств в рублях можно было бы установить в размере 100 млн рублей.

Глава ВТБ предположил, что Банк России рассматривает этот вариант наряду с другими опциями. «Это будет зависеть, мне кажется, от развития ситуации с рублем», - отметил он.

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