Проблему алкоголизма обсуждают в медиацентре ПАИ
Пресс-конференция, посвященная Всероссийскому дню трезвости, который отмечается 11 сентября, проходит в медиацентре ПАИ.
Сколько в Псковской области алкоголиков, где тонкая грань между просто выпивающим и больным, чем женский алкоголизм отличается от мужского, есть ли современные эффективные способы лечения зависимости от зеленого змия.
Об этом рассказывают психиатр, психотерапевт, нарколог Виктор Сацевич и психолог Центра общественного здоровья Псковской области Елена Малыгина.
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11 сентября 2023
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