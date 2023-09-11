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Общество

Проблему алкоголизма обсуждают в медиацентре ПАИ

Пресс-конференция, посвященная Всероссийскому дню трезвости, который отмечается 11 сентября, проходит в медиацентре ПАИ.

Сколько в Псковской области алкоголиков, где тонкая грань между просто выпивающим и больным, чем женский алкоголизм отличается от мужского, есть ли современные эффективные способы лечения зависимости от зеленого змия.  

Об этом рассказывают психиатр, психотерапевт, нарколог Виктор Сацевич и психолог Центра общественного здоровья Псковской области Елена Малыгина. 

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