Проблему алкоголизма обсуждают в медиацентре ПАИ

12:16, 11 сентября 2023, ПАИ

Пресс-конференция, посвященная Всероссийскому дню трезвости, который отмечается 11 сентября, проходит в медиацентре ПАИ.

Сколько в Псковской области алкоголиков, где тонкая грань между просто выпивающим и больным, чем женский алкоголизм отличается от мужского, есть ли современные эффективные способы лечения зависимости от зеленого змия.

Об этом рассказывают психиатр, психотерапевт, нарколог Виктор Сацевич и психолог Центра общественного здоровья Псковской области Елена Малыгина.