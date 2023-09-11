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Политика

Наталья Фёдорова поблагодарила проголосовавших за неё жителей Псковского района

Глава Псковского района Наталья Фёдорова поблагодарила всех жителей муниципалитета, которые проголосовали за партию «Единая Россия». Об этом она сказала на брифинге по итогам избирательной кампании, передаёт корреспондент ПАИ.

Наталья Фёдорова. Фото Андрея Кокшарова

«Явка на выборы этого года примерно равняется предыдущей кампании 2018 года и даже немного повысилась. У нас хорошая активность избирателей», – отметила Наталья Фёдорова.

Глава района подчеркнула, что жители муниципалитета активно воспользовались дистанционным электронным голосованием. «У нас хорошие и очень высокие результаты. Хочется отметить, что жители активно поддержали кандидатуру губернатора Михаила Юрьевича Ведерникова. И конечно, спасибо всем, кто поддержал меня на выборах. Мы взяли вектор на развитие района и будем по нему идти», – заверила она. 

Напомним, что Наталья Фёдорова победила на выборах главы Псковского района. Её кандидатуру поддержало 69,47 %, проголосовало 8 605 избирателей.

Всего в Псковской области прошло 12 избирательных кампаний, среди них – выборы губернатора Псковской области. 

В единый день голосования, 10 сентября, в здании госмедиахолдинга состоялось главное политическое событие года в Псковской области «Ночь выборов – 2023». Все новости с мероприятия можно посмотреть в специальном сюжете ПАИ. Трансляцию «Ночи выборов – 2023» можно посмотреть по ссылке. Официальный хештег мероприятия – #НочьвыборовПсков.

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