Ансамбль «Плескава» поучаствовал в «Мастеровой слободе»

16:23, 11 сентября 2023, ПАИ

Фольклорный ансамбль «Плескава» ПсковГУ принял участие в IX областном фестивале фольклора и ремёсел «Мастеровая слобода», который прошёл в Сланцах. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе университета.

Мероприятие объединило творческие коллективы, индивидуальных исполнителей и мастеров декоративно-прикладного искусства из Псковской, Ленинградской, Новгородской и Вологодской областей.

Ребята из «Плескавы» приняли участие в концертной программе на главной сцене, представили интерактивную постановку псковской сказки «Про волка», посетили выставку-ярмарку, приняли участие в ремесленных мастер-классах и потанцевали на вечёрке.