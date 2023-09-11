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Общество

Ансамбль «Плескава» поучаствовал в «Мастеровой слободе»

Фольклорный ансамбль «Плескава» ПсковГУ принял участие в IX областном фестивале фольклора и ремёсел «Мастеровая слобода», который прошёл в Сланцах. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе университета.

Фото: ПАИ

Мероприятие объединило творческие коллективы, индивидуальных исполнителей и мастеров декоративно-прикладного искусства из Псковской, Ленинградской, Новгородской и Вологодской областей.

Ребята из «Плескавы» приняли участие в концертной программе на главной сцене, представили интерактивную постановку псковской сказки «Про волка», посетили выставку-ярмарку, приняли участие в ремесленных мастер-классах и потанцевали на вечёрке.

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