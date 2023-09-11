Тала Нещадимова: Псковскую область ждёт ещё одно Бабье лето

14:09, 11 сентября 2023, ПАИ

Псковскую область ждёт ещё одно Бабье лето. Об этом сообщила начальник Псковского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Тала Нещадимова в беседе с корреспондентом ПАИ.

Она отметила, что ещё два-три дня в Псковской области продлится нетипично жаркая для сентября погода. Уже 14 сентября придёт холодный фронт и принесёт дожди.

Ветер поменяет своё направление: если сейчас он южный, то будет северо-западный. Ожидается, что с 14 сентября на протяжение семи-восьми дней максимальные дневные температуры будут в пределах от +15 до +20, от +16 до +21 градусов. Ночные температуры значительно ниже: от +2 до +7, от +3 до +8 градусов. Однако после прохождения холодного фронта ожидается ещё семь-восемь дней без осадков и солнечная погода, уточнила метеоролог.

«Первое тёплое Бабье лето заканчивается 14 сентября, а следующее, которое начнётся 15-16 сентября, продлится где-то семь-восемь дней. Пока это предварительный прогноз. Сентябрь порадует», – отметила Тала Нещадимова.