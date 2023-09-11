Соревнования по подводной охоте пройдут в Псковской области

12:45, 11 сентября 2023, ПАИ

Соревнования «Кубок Псковской области по подводной охоте – 2023» пройдут на озере Зверино на базе «Алоль» в Псковской области 16 и 17 сентября. Об этом ПАИ сообщили в региональной федерации подводного спорта.

Подводная охота будет проходить в течение двух дней по четыре часа в день. Участником разрешено использование лодок с мотором.

Во всех возрастных группах в каждом виде программы победителей и призёров наградят кубками, медалями, грамотами и призами.

Стартовый взнос для участия в соревнованиях составит 1 500 рублей с человека.

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