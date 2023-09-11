На четырёх перекрёстках Пскова не работают светофоры

12:50, 11 сентября 2023, ПАИ

Светофоры не работают на четырёх перекрёстках Пскова, сообщает корреспондент ПАИ.

Так, движение не регулируется на перекрёстке улиц Розы Люксембург и Максима Горького, Розы Люксембург и Петровской, Максима Горького и Красноармейской. Также не работают светофоры на пересечении улиц Коммунальной и Народной.