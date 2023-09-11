Себежане стали призёрами международных соревнований по спортивному ориентированию
Себежские спортсмены стали призёрами 42-х Международных соревнований по спортивному ориентированию, которые проходили в Сенненском районе Витебской области в Белоруссии с 8 по 10 сентября. Об этом ПАИ сообщили в районной газете «Призыв».
В соревнованиях приняли участие около 300 спортсменов из России и Белоруссии.
Россию представляли спортсмены из Смоленска, Санкт-Петербурга, Великих Лук, Себежа. В течение двух дней ориентировщики выявляли сильнейших в классической дистанции и спринте.
Золотым медалистом стал себежанин Виталий Матвеев. Серебро на соревнованиях завоевал Артём Ермолаев. Бронзовой призёркой стала Ульяна Тихомирова.
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