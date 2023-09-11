Итальянская мука не прошла контроль на границе в Псковской области

13:08, 11 сентября 2023, ПАИ

Ввоз 60 килограммов пшеничной муки запретили через автомобильный пункт пропуска «Бурачки» в Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

Партию злаковой продукции, произведённую в Италии, везли в московскую фирму.

Инспекторы установили, что в документах отсутствуют результаты лабораторных исследований по показателю гексахлорбензол. «Это не соответствует требованиям Технического регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции», – пояснили в ведомстве.

Отметим, что гексахлорбензол – это химическое соединение с формулой C6Cl6, один из 12 стойких органических загрязнителей (СОЗ), в отношении которого действует Стокгольмская конвенция о СОЗ, согласно которой данное вещество запрещено во всем мире. Ранее использовался в качестве инсектицида и фунгицида, применяемого для борьбы с головневыми грибами злаков. Также в смеси с другими препаратами применялось для протравливания семян зерновых культур.