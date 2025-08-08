Новую двухэтапную схему обмана россиян придумали мошенники

09:50, 08 августа 2025, ПАИ

Мошенники разработали новую схему обмана россиян, действуя в два этапа и представляясь сотрудниками Роскомнадзора, пишет РИА Новости.

Сначала они звонят женщинам, выдавая себя за работников службы доставки букетов, и требуют назвать код из СМС для подтверждения данных заказа с курьером. После этого звонок якобы прерывается сообщением от Роскомнадзора, предупреждающим о небезопасности.

Затем мошенники снова звонят жертве, представляясь сотрудниками службы, и предлагают помощь в восстановлении доступа к «Госуслугам» и отмене заявки на микрозайм. В это время на телефон приходят четырёхзначные коды от мнимых микрофинансовых организаций, которые мошенники используют, чтобы убедить жертву в наличии угрозы. Их цель – выманить у жертвы этот код, который предоставляет доступ к «Госуслугам».

Роскомнадзор ранее сообщил в своём Telegram-канале, что сотрудники ведомства не обзванивают граждан, не отправляют ссылки и не запрашивают персональные данные.