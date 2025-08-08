Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Новую двухэтапную схему обмана россиян придумали мошенники

Мошенники разработали новую схему обмана россиян, действуя в два этапа и представляясь сотрудниками Роскомнадзора, пишет РИА Новости.

Фото: ПАИ

Сначала они звонят женщинам, выдавая себя за работников службы доставки букетов, и требуют назвать код из СМС для подтверждения данных заказа с курьером. После этого звонок якобы прерывается сообщением от Роскомнадзора, предупреждающим о небезопасности.

Затем мошенники снова звонят жертве, представляясь сотрудниками службы, и предлагают помощь в восстановлении доступа к «Госуслугам» и отмене заявки на микрозайм. В это время на телефон приходят четырёхзначные коды от мнимых микрофинансовых организаций, которые мошенники используют, чтобы убедить жертву в наличии угрозы. Их цель – выманить у жертвы этот код, который предоставляет доступ к «Госуслугам».

Роскомнадзор ранее сообщил в своём Telegram-канале, что сотрудники ведомства не обзванивают граждан, не отправляют ссылки и не запрашивают персональные данные.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












08 августа 2025

Платформа «Госуслуги. Решаем вместе» даёт возможность каждому повлиять на жизнь города
08 августа 2025

Псковские строители делают перепланировку в херсонском детсаду
08 августа 2025

Назначен новый замначальника УМВД России по Псковской области
08 августа 2025

Газопровод построили в псковской деревне Заборовка
08 августа 2025

Большинство псковичей не хотят проходить собеседования с ИИ – опрос
08 августа 2025

Итоги приёмной кампании подвели в ПсковГУ
08 августа 2025

Кратковременные дожди пройдут в Псковской области 9 августа
08 августа 2025

Новую двухэтапную схему обмана россиян придумали мошенники

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...