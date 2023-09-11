Как распознать алкоголизм, рассказал псковский нарколог

12:49, 11 сентября 2023, ПАИ

Как распознать алкоголизм, рассказал психиатр, психотерапевт, нарколог Виктор Сацевич на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

«Если отказ от алкоголя незаметен для вас и для ваших близких, то зависимости нет, - пояснил специалист. - Но если отказ от спиртного влияет на физическое состояние, а также на моральное и психологическое, то это уже зависимость».

Виктор Сацевич отметил, что алкоголизм - болезнь с синдромами и симптомами. «Его нужно лечить. А если у близких людей или у зависимого человека возникают вопросы, то можно сходить на консультацию. В том числе и анонимную», - рекомендовал врач.