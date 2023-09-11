До +27 градусов ожидается в Псковской области 12 сентября
Переменная облачность без существенных осадков ожидается на территории Псковской области 12 сентября. Об этом ПАИ сообщили в Псковском гидрометцентре.
Будет дуть ветер южных направлений со скоростью 2-7 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью составит от +8 до +13, днём – от +22 до +27.
Атмосферное давление будет ниже нормы.
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