Псковский облсовпроф поздравил Михаила Ведерникова с уверенной победой на выборах

12:58, 11 сентября 2023, ПАИ

Псковский областной совет профсоюзов поздравил Михаила Ведерникова с уверенной победой на выборах губернатора Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе профобъединения.

На прошедших выборах профсоюзы принимали активное участие в избирательном процессе, в том числе и в рамках общественного наблюдения за ходом выборов.

«У нас сложился особый уровень социального партнёрства и доверия, – отметил председатель облсовпрофа Игорь Иванов. – Реализовано множество совместных программ, в том числе по поддержке медицинских и педагогических работников. В рамках развития молодёжной политики Форум работающей молодёжи стал ежегодным мероприятием. Благодаря совместным усилиям всё больше организаций и трудящихся охвачено коллективными договорами. Качественно меняется региональное соглашение. Надеемся на дальнейшую плодотворную работу на благо людей, труда и Псковской области».

В Псковском облсовпрофе также отметили, что выборный процесс был исключительно прозрачным. Ранее на заседании Совета профобъединения профсоюзы единогласным решением поддержали кандидатуру Михаила Ведерникова на пост губернатора.

Напомним, на выборах губернатора Псковской области победу одержал действующий глава региона Михаил Ведерников. Его кандидатуру поддержали 86,3 % избирателей (167 250). Второй результат у Петра Алексеенко (КПРФ), который набрал 6,22 % (12 058). Кандидат от партии ЛДПР Антон Минаков набрал в итоге 3,95 % голосов избирателей (7 649), а Игорь Романов («Партия Роста») – 2,36 % (4 582).

Всего в выборах приняли участие 37,8 % (194 082) избирателей.