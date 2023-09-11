Фальшивую купюру изъяли в Пскове

14:45, 11 сентября 2023, ПАИ

Купюру достоинством пять тысяч рублей с признаками подделки изъяли в Пскове. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Купюру обнаружили в одном из финансовых учреждений Пскова. Предположительно, она поступила в выручке из крупной торговой сети.

Фальшивую банкноту изъяли. Выясняются все обстоятельства произошедшего. Возбуждено уголовное дело по статье 186 УК РФ (изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг).

Отметим, что правоохранители рекомендуют гражданам, работникам сферы торговли и обслуживания, представителям банковской сферы, осуществляющим приём наличных денег, внимательнее проверять купюры, а также пользоваться специальным оборудованием.