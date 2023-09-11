Память жертв фашизма почтили в Пскове
Траурный митинг, посвящённый Международному дню памяти жертв фашизма, прошёл в сквере Павших Борцов в Пскове сегодня, 11 сентября. Об этом ПАИ сообщили в администрации города.
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Фото: Администрация города Пскова
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Фото: Администрация города Пскова
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Фото: Администрация города Пскова
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Фото: Администрация города Пскова
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Фото: Администрация города Пскова
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Фото: Администрация города Пскова
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Фото: Администрация города Пскова
В мероприятии приняли участие представители правительства Псковской области, малолетние узники фашистских лагерей, школьники и студенты.
Представители духовенства совершили заупокойную литию. Участники митинга почтили память павших жертв фашизма минутой молчания и возложили цветы к мемориалу.
Отметим, что Международный день памяти жертв фашизма отмечается с 1962 года во второе воскресенье сентября, так как именно на этот месяц приходятся две связанные со Второй мировой войной даты – её начало 1 сентября 1939 года и окончание 3 сентября 1945 года.
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