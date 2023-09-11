Память жертв фашизма почтили в Пскове

13:22, 11 сентября 2023, ПАИ

Траурный митинг, посвящённый Международному дню памяти жертв фашизма, прошёл в сквере Павших Борцов в Пскове сегодня, 11 сентября. Об этом ПАИ сообщили в администрации города.



Фото: Администрация города Пскова



Фото: Администрация города Пскова



Фото: Администрация города Пскова



Фото: Администрация города Пскова



Фото: Администрация города Пскова



Фото: Администрация города Пскова



Фото: Администрация города Пскова













В мероприятии приняли участие представители правительства Псковской области, малолетние узники фашистских лагерей, школьники и студенты.

Представители духовенства совершили заупокойную литию. Участники митинга почтили память павших жертв фашизма минутой молчания и возложили цветы к мемориалу.

Отметим, что Международный день памяти жертв фашизма отмечается с 1962 года во второе воскресенье сентября, так как именно на этот месяц приходятся две связанные со Второй мировой войной даты – её начало 1 сентября 1939 года и окончание 3 сентября 1945 года.