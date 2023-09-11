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Общество

Следователи не нашли признаков отравления арбузом у умершей москвички

47-летняя москвичка, умершая после употребления арбуза, страдала хроническими заболеваниями. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на столичное управление следственного комитета.

Фото: ПАИ

В СК сообщили, что признаков отравления у женщины не обнаружили. Причиной смерти стала острая сердечная недостаточность.

Кроме того, у родственников погибшей, которые ели тот же арбуз, никаких жалоб не было.

Ранее сообщалось, что женщина купила арбуз возле станции метро «Спортивная». После употребления ягоды ей стало плохо, но скорую помощь она решила не вызывать. Медиков вызвала мать пострадавшей, когда её состояние резко ухудшилось, но спасти женщину не удалось.

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