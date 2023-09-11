Великолучане взяли «Кубок Тисленко» по кикбоксингу

14:30, 11 сентября 2023, ПАИ

Великолукские спортсмены клуба единоборств «Витязь» стали обладателями «Кубка Тисленко» по кикбоксингу, который проводился в рамках фестиваля спорта и здоровья Big piter sport show в Санкт-Петербурге. Об этом корреспонденту ПАИ сообщил тренер спортсменов Сергей Москалёв.

Великолукские воспитанники стали обладателями шести золотых наград в личном зачёте. Первые места заняли Илья Семёнов, Даниил Речкин, Александра Петраковцева, Егор Шедько, Максим Волченков и Николай Ершов. По результатам общекомандного зачёта великолучане заняли первое место и стали обладателями кубка соревнований.

Отметим, что спортсмены тренируются под руководством Сергея Москалёва.

Всего в соревнованиях принимали участие 180 спортсменов из Мурманской, Архангельской, Ленинградской, Новгородской и Смоленской областей, Санкт-Петербурга и Чечни.

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