Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Спорт

Великолучане взяли «Кубок Тисленко» по кикбоксингу

Великолукские спортсмены клуба единоборств «Витязь» стали обладателями «Кубка Тисленко» по кикбоксингу, который проводился в рамках фестиваля спорта и здоровья Big piter sport show в Санкт-Петербурге. Об этом корреспонденту ПАИ сообщил тренер спортсменов Сергей Москалёв.

Фото здесь и далее: группа клуба единоборств «Витязь» в соцсети «ВКонтакте»

Великолукские воспитанники стали обладателями шести золотых наград в личном зачёте. Первые места заняли Илья Семёнов, Даниил Речкин, Александра Петраковцева, Егор Шедько, Максим Волченков и Николай Ершов. По результатам общекомандного зачёта великолучане заняли первое место и стали обладателями кубка соревнований.

Отметим, что спортсмены тренируются под руководством Сергея Москалёва.

Всего в соревнованиях принимали участие 180 спортсменов из Мурманской, Архангельской, Ленинградской, Новгородской и Смоленской областей, Санкт-Петербурга и Чечни.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













11 сентября 2023

Великолучане взяли «Кубок Тисленко» по кикбоксингу

11 сентября 2023

Соревнования по конкуру пройдут в Псковском районе

11 сентября 2023

Соревнования по подводной охоте пройдут в Псковской области

11 сентября 2023

Областной чемпионат по самбо пройдёт в Пскове

11 сентября 2023

Великолучане взяли шесть золотых медалей на спортивном фестивале в Санкт-Петербурге

11 сентября 2023

Великолукские баскетболисты завоевали серебро на турнире в Великом Новгороде

10 сентября 2023

Студент ВЛГАФК стал сильнейшим десятиборцем на чемпионате России

09 сентября 2023

ФК «Луки-Энергия» уступил «Зоркому»


© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...