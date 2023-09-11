Специалисты из администрации Бериславского района пройдут стажировку в Псковской области

14:01, 11 сентября 2023, ПАИ

В правительстве Псковской области пройдёт очередная стажировка специалистов из новых регионов. Обучение предусмотрено для сотрудников военно-гражданской администрации Бериславского района. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

В числе направлений: кадровая работа, актуальные вопросы финансового планирования и бюджетирования, информационно-технического обеспечения и системы государственных закупок.

Это не первый образовательный курс, который пройдёт в Псковской области для государственных и муниципальных служащих новых территорий. В начале августа на территории региона обучались специалисты Министерства труда и социальной политики Херсонской области, а также ЛДНР.

Кроме того, власти Псковской области помогают налаживать программный продукт в социальной сфере на этих территориях. Взаимодействие осуществляется в рамках соглашения о сотрудничестве, подписанным между Псковской областью и Бериславским районом Херсонской области в августе прошлого года.