Псковичка создала кинопостер к мультфильму «Рикки-Тикки-Тави» на фестивале в Ханты-Мансийске

15:07, 11 сентября 2023, ПАИ

Студентка колледжа ПсковГУ Анна Андреева приняла участие во Всероссийском фестивале «Российская студенческая весна», который прошёл в Ханты-Мансийске. Об этом сообщает районная газета «Сельская новь» со ссылкой на Бежаницкую детскую школу искусств.

Участники номинации «Иллюстрация» направления «Арт» в рамках фестиваля создавали альтернативные кинопостеры к мультфильмам «Союзмультфильма».

Выпускница художественного отделения Бежаницкой детской школы искусств по программе «Дизайн», а ныне студентка колледжа ПсковГУ Анна Андреева достойно представила Псковскую область на фестивале – за свою работу она получил диплом лауреата II степени.

«В июне этого года я поучаствовала во Всероссийском фестивале студентов «Студвесна» в направлении «Арт» номинации «Графический дизайн». Всю неделю мне посчастливилось быть среди ребят, которые занимаются и любят то же дело, что и я. Насыщенные мастер-классы, общение с жюри, работа над проектом и многое другое окружало нас в течение всей недели в Ханты-Мансийске. Я очень рада полученному опыту и, конечно же, второму месту на этом фестивале», – поделилась впечатлениями от участия в фестивале Анна Андреева.