Больший интерес к ДЭГ у старшего поколения – Игорь Сопов

15:29, 11 сентября 2023, ПАИ

Проявила ли молодёжь Псковской области интерес к выборам в этом году, рассказал председатель облизбиркома Игорь Сопов в эфире программы ПАИ-live.

«Дистанционное электронное голосование мы проводим в Псковской области во второй раз. Первый раз это было в Пскове. Мы во время первого использования дистанционного электронного голосования в Пскове делали замеры, смотрели, кто же всё-таки голосует больше через дистанционное голосование. Молодёжь была на самом низком уровне. Я могу сказать, что в этом году интерес молодёжи к дистанционному электронному голосованию не повысился», – отметил Игорь Сопов.

По его словам, в возрасте от 18 до 20 лет на ДЭГ в регионе зарегистрировалось 995 участников. В возрасте от 21 до 35 лет порядка 6 500 человек, что составляет порядка 12 % от всех поданных заявок на ДЭГ (52 102 заявки).

«Самый массовый возраст у нас среди жителей, подавших заявку на ДЭГ, – от 31 до 41 года и от 41 до 50 лет. Могу отметить, что среди молодёжи от 18 до 21 у нас 995 человек, а вот среди пожилого возраста от 71 на дистанционное электронное голосование подали заявку 745 человек. То есть видно, что людям, у которых богатый жизненный опыт, интересно узнавать что-то новое и голосовать через ДЭГ. Молодёжи, к сожалению, это не интересно», – обратил внимание председатель облизбиркома.

Игорь Сопов также рассказал, что специалисты избирательной комиссии перед выборами посетили все высшие учебные заведения Псковской области и пообщались со студентами. «Но мы понимали, что какой-то процент зарегистрируется и придёт, но всё равно в большинстве молодёжь у нас аполитичная. Это тенденция в принципе всего мирового сообщества, тем не менее это и у нас присутствует. Но мы руки не отпускаем, будем работать с ребятами в сфере правовой культуры, будем проводить декады молодого избирателя – всё это позволяет нам доносить информацию о работе избирательной системы до нашей молодёжи», – заключил он.

10 сентября в Псковской области завершилось трёхдневное голосование на выборах. Оно проходило 8, 9 и 10 сентября с 8:00 до 20:00 на 596 избирательных участках. Также на выборах применялось дистанционное электронное голосование (ДЭГ).

Всего в Псковской области прошло 12 избирательных кампаний, среди них – выборы губернатора Псковской области. Среди кандидатов на должность главы региона победу одержал Михаил Ведерников.