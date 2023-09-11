Избирательная система должна развиваться по всем направлениям – Игорь Сопов

17:25, 11 сентября 2023, ПАИ

Избирательная система должна развиваться по всем направлениям, заявил председатель избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов в эфире программы ПАИ-live.

«Дело в том, что мы понимаем, что избирательная система должна развиваться по всем направлениям. Наша главная задача – привлечение избирателей на участки. Это ни в коем случае не агитация, это информирование и попытка привлечь наших избирателей, рассказать им о важности голосования», – отметил Игорь Сопов.

Помимо этого, по его словам, одна из задач избирательной системы – помочь преодолеть то, что мешает людям приходить на участки. «Кому-то мешает отсутствие во время голосования на территории региона – пожалуйста, вот вам ДЭГ. Кому-то детей не с кем оставить и не хотелось бы идти с детьми на голосование, потому что это мероприятие серьёзное, дети будут капризничать, а тут мы делаем детский уголок, где есть раскраски, цветные карандаши, шарики, дети приходят и увлечённо начинают рисовать и общаться друг с другом», – заключил Игорь Сопов.

10 сентября в Псковской области завершилось трёхдневное голосование на выборах. Оно проходило 8, 9 и 10 сентября с 8:00 до 20:00 на 596 избирательных участках. Также на выборах применялось дистанционное электронное голосование (ДЭГ).

Всего в Псковской области прошло 12 избирательных кампаний, среди них – выборы губернатора Псковской области. Среди кандидатов на должность главы региона победу одержал Михаил Ведерников.