Содержание соли в пище студенческой столовой ПсковГУ понизили на 30%

18:12, 11 сентября 2023, ПАИ

Содержание соли в пище студенческой столовой ПсковГУ понизили на 30 %. Об этом сообщила ректор вуза Наталья Ильина на пленарной сессии «Профилактика – основа сохранения здоровья населения в регионе». Мероприятие проходит сегодня, 11 сентября, на базе вуза, передаёт корреспондент ПАИ.

В мероприятии приняли участие представители сфер здравоохранения и образования, главы муниципалитетов, студенты-медики.

«В результате нашей с вами работы на стол Михаилу Ведерникову [губернатор Псковской области Михаил Ведерников. – ПАИ] должна лечь для утверждения программа, а именно стратегия укрепления общественного здоровья. Мы должны стать именно пилотным регионом. У каждого муниципалитета должна появиться дорожная карта с обязательными и альтернативными мероприятиями», – отметила Наталья Ильина, обратившись к участникам мероприятия.

Она также подчеркнула, что стратегия, которая будет разработана, экспериментально должна внедряться на уровне трёх организаций. Во-первых, школы. Во-вторых, вуз. Третьим звеном может стать, по её словам, организация или производственное учреждение, которое в рамках своей корпоративной политики культуры отработает разработанные меры укрепления здоровья своих сотрудников: от диспансеризации до непосредственно других инструментов.

Наталья Ильина также отметила, что сохранению здоровья способствуют своевременная диспансеризация, повышение качества потребляемой воды, регулярные занятия спортом. Она привела в пример меру, которую реализуют в ПсковГУ с сегодняшнего дня: содержание соли в пище студенческой столовой снизили на 30 %.

Отметим, организаторами сессии выступили правительство Псковской области, Национальный медицинский исследовательский центр терапии и профилактической медицины, а также ПсковГУ. Целью стратегической сессии является формирование стратегической траектории развития Псковской области в сфере укрепления общественного здоровья, а также создание механизма достижения устойчивого восприятия важности профилактической медицины и укрепления общественного здоровья на всех уровнях управления и принятия решений.