Зеленский пригрозил ЕС проблемами с украинскими беженцами при сокращении помощи

16:39, 11 сентября 2023, ПАИ

Сокращение помощи Запада может вызывать непредсказуемую реакцию украинских беженцев в Европе, заявил президент страны Владимир Зеленский в интервью Economist. Об этом пишет РИА Новости.

«Сокращение помощи создаст риски для Запада на его собственном заднем дворе. Невозможно предсказать, как отреагируют миллионы украинцев, находящихся в европейских странах, на то, что их страну бросят», — сказал он.



По его словам, в целом его сограждане «вели себя хорошо» и «очень благодарны» государствам, которые их приютили. «Но это не будет «хорошей историей» для Европы, если она «загонит этих людей в угол», — пообещал Зеленский.

Президент Украины добавил также, что начал сомневаться в искренности части западных партнеров, которые утверждают, что всегда будут поддерживать страну.

По данным Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев, с 24 февраля прошлого года по 23 мая этого в Европу приехали более восьми миллионов украинских беженцев, из них более пяти зарегистрировались в европейских странах в рамках национальных программ оказания помощи.