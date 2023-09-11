Великолучанка представит Псковскую область на конкурсе «Воспитатель года России»

17:32, 11 сентября 2023, ПАИ

Старший воспитатель детского сада № 26 в Великих Луках Ирина Риссамакина представит Псковскую область на Всероссийском конкурсе «Воспитатель года России – 2023». Об этом ПАИ сообщили в управлении образования городской администрации.

Так, в Год педагога и наставника проходит заключительный этап Всероссийского конкурса «Воспитатель года России – 2023», в котором принимают участие 89 педагогов из всех регионов страны. Учредителем конкурса выступает Минпросвещения России.

Очные туры пройдут с 22 по 28 сентября 2023 года в Волгограде. Призёр, набравший наибольшее количество баллов по итогам второго и третьего очного туров, объявляется победителем Всероссийского профессионального конкурса «Воспитатель года России».