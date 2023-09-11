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Общество

Необычный чемодан военных лет появился в опочецком музее

Опочанка передала в дар местному музею старинный деревянный чемодан времён Великой Отечественной войны. Об этом сообщает районная газета «Красный маяк».

Фото здесь и далее: газета Опочецкого района «Красный маяк»

Женщина рассказала, что необычный деревянный чемодан она нашла много лет назад на чердаке своего дома, который купила в 2002 году.

«Когда мы переехали на новое место, соседи нам рассказали, что во время Великой Отечественной войны здесь располагался немецкий штаб. Кроме этого маленького чемодана, мы нашли там ещё и другие более крупные, с металлическими уголками. На вид довольно-таки крепкие. Я не могу точно сказать, кому они принадлежали, но судя по надписям на немецком языке, которые сохранились на крышках некоторых чемоданов, они могли быть в пользовании у немцев», – пояснила опочанка.

По её словам, также на чердаке находились и другие, практически никем нетронутые предметы военного времени.

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