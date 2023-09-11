Необычный чемодан военных лет появился в опочецком музее

17:13, 11 сентября 2023, ПАИ

Опочанка передала в дар местному музею старинный деревянный чемодан времён Великой Отечественной войны. Об этом сообщает районная газета «Красный маяк».

Женщина рассказала, что необычный деревянный чемодан она нашла много лет назад на чердаке своего дома, который купила в 2002 году.

«Когда мы переехали на новое место, соседи нам рассказали, что во время Великой Отечественной войны здесь располагался немецкий штаб. Кроме этого маленького чемодана, мы нашли там ещё и другие более крупные, с металлическими уголками. На вид довольно-таки крепкие. Я не могу точно сказать, кому они принадлежали, но судя по надписям на немецком языке, которые сохранились на крышках некоторых чемоданов, они могли быть в пользовании у немцев», – пояснила опочанка.

По её словам, также на чердаке находились и другие, практически никем нетронутые предметы военного времени.