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Подведены итоги Кубка учебного центра «Псков» по автомобильному многоборью

Подведены итоги четвёртого этапа чемпионата и первенства Псковской области по автомобильному многоборью спринт-слалом «Кубок учебного центра «Псков», который проходил 9 сентября. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Федерации автомобильного спорта Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба Федерации автоспорта Псковской области

В соревнованиях приняли участие 36 спортсменов.

В классе заднеприводных автомобилей призовое место взял пскович Руслан Русинов.

В классе переднеприводных автомобилей все призовые места взяли петербургские спортсмены. Золото завоевал Александр Шуляев, серебряным призёром стал Алексей Иванович, а замкнул тройку лидеров Павел Алексеев.

На первенстве Псковской области победу одержал петербуржец Илья Шитик. Вторым стал Виктор Сорокин. Бронзовым призёром стал Лев Интролигатор.

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