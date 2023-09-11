Псковичам предлагают принять участие в инициативе «Горячее сердце»
Принять участие во Всероссийской общественно-государственной инициативе «Горячее сердце» приглашают жителей Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в телеграм-канале «Доброволец Псковской области».
Участие могут принять все желающие в возрасте до 23 лет включительно, а также детские молодежные организации и объединения.
Общественная деятельность участников должна быть связана:
– с преодолением чрезвычайной ситуации и/или смертельной опасности для окружающих;
– с преодолением трудных жизненных ситуаций, в том числе связанных с ограничениями в здоровье;
– с успешной реализацией социально-значимых проектов и инициатив, в том числе направленных на оказание поддержки нуждающимся в помощи людям.
Истории и имена всех лауреатов Всероссийской общественно-государственной инициативы «Горячее сердце» собраны в Почетной книге на официальном сайте инициативы «Горячее сердце».
Проект проводится при поддержке Минпросвещения России.
Регистрация продлится до 1 декабря по ссылке.