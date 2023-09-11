Псковичам предлагают принять участие в инициативе «Горячее сердце»

18:13, 11 сентября 2023, ПАИ

Принять участие во Всероссийской общественно-государственной инициативе «Горячее сердце» приглашают жителей Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в телеграм-канале «Доброволец Псковской области».

Участие могут принять все желающие в возрасте до 23 лет включительно, а также детские молодежные организации и объединения.

Общественная деятельность участников должна быть связана:

– с преодолением чрезвычайной ситуации и/или смертельной опасности для окружающих;

– с преодолением трудных жизненных ситуаций, в том числе связанных с ограничениями в здоровье;

– с успешной реализацией социально-значимых проектов и инициатив, в том числе направленных на оказание поддержки нуждающимся в помощи людям.

Истории и имена всех лауреатов Всероссийской общественно-государственной инициативы «Горячее сердце» собраны в Почетной книге на официальном сайте инициативы «Горячее сердце».

Проект проводится при поддержке Минпросвещения России.

Регистрация продлится до 1 декабря по ссылке.