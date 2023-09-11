Старинный деревянный чемодан передали в дар Опочецкому краеведческому музею

19:15, 11 сентября 2023, ПАИ

Опочецкий краеведческий музей пополнился новым экспонатом, сообщили ПАИ в газете «Красный маяк».

Жительница Опочки принесла в дар местному учреждению культуры старый деревянный чемодан. Нина Дмитриевна нашла его много лет назад на чердаке своего дома, который она приобрела в 2002 году.

«Когда мы переехали на новое место, соседи нам рассказали, что во время Великой Отечественной войны здесь располагался немецкий штаб. Кроме этого маленького чемодана мы нашли там ещё и другие, более крупные, с металлическими уголками. На вид довольно-таки крепкие. Я не могу точно сказать, кому они принадлежали, но, судя по надписям на немецком языке, которые сохранились на крышках некоторых чемоданов, они могли быть в пользовании у немцев», – поделилась жительница.