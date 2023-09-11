В двух школах Новоржевского района открылись кабинеты «Точки роста»

19:30, 11 сентября 2023, ПАИ

Сегодня, 11 сентября, в двух школах Новоржевского района – Выборской средней и Дубровской основной – состоялось торжественное открытие центров образования естественно-научного и технологического профилей «Точка роста». Об этом ПАИ сообщила газета «Земля Новоржевская».

В Выборской школе в церемонии открытия участвовали ученики 5–9-х классов, педагоги, родители. Поздравить коллектив школы с таким важным событием приехали начальник отдела образования администрации Новоржевского района Нина Трофимова и глава Выборской волости Ольга Васильева.

«Для всех нас действительно праздничный день, мы открываем в нашей школе новый кабинет, над которым мы трудились почти всё лето», – сказал заведующий школой и руководитель «Точки роста» Алексей Степанов.

«Точка роста» в Выборской школе оборудована семью ноутбуками, которые в скором времени будут подключены к интернету, двумя МФУ, цифровыми лабораториями по трём предметам и множеством приборов для занятия робототехникой.