«Культурные выходные» пройдут в Красногородском районе

20:05, 11 сентября 2023, ПАИ

Творческий проект «Культурные выходные», реализуемый комитетом по культуре Псковской области, пройдёт в Красногородском районе с 22 по 24 сентября. Об этом ПАИ сообщила газета «Заря».

В рамках проекта пройдут гастрольные мероприятия областных учреждений культуры: показы кукольных спектаклей для детей, выставки живописных работ, мастер-классы преподавателей колледжа искусств, концерт Губернаторского симфонического оркестра и ансамбля русской музыки «Псков».

Также в программу включены мероприятия военно-исторического музея-заповедника и регионального отделения Союза художников России.