Курс доллара на Мосбирже опустился до 95 рублей

20:47, 11 сентября 2023, ПАИ

Курс доллара на закрытии торгов на Московской бирже опустился до 95 рублей впервые с 25 августа текущего года, свидетельствуют данные торгов.

По данным на 18:59 мск, доллар снижался до 95 рублей (-2,85%), после чего валютные торги закрылись. На открытии курс доллара вырос на 11,25 копейки и составил 97,9 рубля. Евро снизился на 42,25 копейки и составил 104,38 рубля. В свою очередь курс юаня снизился на одну копейку и составил 13,26 рубля.