Женщину осудят за нанесение удара сотруднику полиции в Пскове

21:29, 11 сентября 2023, ПАИ

В Пскове перед судом предстанет женщина по обвинению в применении насилия в отношении сотрудницы полиции. Об этом сообщил телеграм-канал «ПАИ. Псковская сводка».

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Псковской области завершено расследование в отношении 45-летней жительницы Псковского района. Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).

По версии следствия, 7 июля 2023 года обвиняемая находилась в одном из учреждений города Пскова с признаками сильного алкогольного опьянения. Препятствуя разбирательству по делу об административном правонарушении, женщина набросилась на одну из сотрудниц полиции, ударив её ногой.

В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база и уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.