Женщину осудят за нанесение удара сотруднику полиции в Пскове
В Пскове перед судом предстанет женщина по обвинению в применении насилия в отношении сотрудницы полиции. Об этом сообщил телеграм-канал «ПАИ. Псковская сводка».
Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Псковской области завершено расследование в отношении 45-летней жительницы Псковского района. Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).
По версии следствия, 7 июля 2023 года обвиняемая находилась в одном из учреждений города Пскова с признаками сильного алкогольного опьянения. Препятствуя разбирательству по делу об административном правонарушении, женщина набросилась на одну из сотрудниц полиции, ударив её ногой.
В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база и уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.