Островские мастерицы отправили на фронт ещё одну посылку
Мастерицы «Шьём для наших Остров» отправили на фронт ещё одну посылку для участников СВО. Об этом ПАИ сообщила газета «Островские вести».
«Сегодня собрали десять комплектов для наших парней, участников специальной военной операции, которые передадим в военкомат», – написала на своей странице в социальных сетях участница мастерской Нина Зенько.
«А на очереди новый заказ. Чтобы его быстрее выполнить, нужны помощники», – поделилась мастерица.
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11 сентября 2023
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