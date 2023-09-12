Перенесение мощей благоверного князя Александра Невского отмечают православные

07:01, 12 сентября 2023, ПАИ

12 сентября отмечается большой православный праздник – перенесение мощей благоверного князя Александра Невского, заступника земли Русской. В памяти потомков – два сражения князя, в которых он одержал победу: Невская битва 1240 года и Ледовое побоище на Чудском озере в 1242 году.

История праздника перенесения мощей благоверного князя ведёт начало с 1721 года, когда Пётр Первый заключил перемирие со шведами. В честь этого события император решил перевезти мощи святого князя Александра из Владимира, где они хранились до сих пор, в только что отстроенный Санкт-Петербург. По убеждению Петра, реликвия должна была защищать новую российскую столицу от возможных нападений врагов. Мощи Александра Невского привезли из Владимира в 1723 году, и они целый год хранились в Шлиссельбурге, пока не нашли своё пристанище в Троицком соборе Александро-Невской Лавры.

Сытником день Александра на Руси прозвали за то, что в его день было принято накрывать богатые столы, собирать гостей, устраивать пиры. Обыкновенно готовили сытную кашу – ячменную на молоке. И, конечно, подавали на стол свежий хлеб из зерна нового урожая. Неслучайно в народе говорили: «Сытно с хлебом жить».

Крестьяне на Сытника совершали особый обряд на будущий урожай. Для этого завивали ячменные стебли в одну косу с льняными и овсяными.